السلطة تسلم جثة الشاب الدرزي لعائلته بعد وساطة عدة جهات

جنين – سلمت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس، جثمان الشاب الدرزي تيران فرو إلى عائلته بعد وساطة العديد من الجهات وتكثيف الاتصالات في الساعات الأخيرة.

وقد سلم المقاومون جثمان الدرزي إلى شخصيات اعتبارية من أهالي المخيم الذين بدورهم سلموه للارتباط الفلسطيني الذي تابع إجراءات نقله عبر سيارة اسعاف، إلى حاجز سالم غرب جنين، حيث تسلمته هناك عائلته.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه بعد التنسيق مع السلطة الفلسطينية تم نقل الجثة إلى إسرائيل.

وكان الشاب الدرزي قتل في حادث سير قرب جنين، وتم احتجاز جثمانه من قبل المقاومة للاعتقاد أنه من الجنود الإسرائيليين، وتدخلت العديد من الوساطات منها أممية، وسط تهديدات من الاحتلال بالتدخل العسكري قبل أن تنجح المفاوضات بإعادته.

وذكرت قناة I24NEWS العبرية أن إسرائيل رفضت الحديث عن أية مقايضة تتعلق بتبادل جثامين فلسطينية تطالب بها “كتائب شهداء الأقصى” مقابل تسريح جثمان الشاب فرو.