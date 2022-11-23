زوج يقتل زوجته في عمان ويسلم نفسه لأجهزة الامن

أقدم زوج على قتل زوجته، اليوم الاربعاء، إثر خلافات أسرية شرق العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه قد تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما قام الزوج بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنيّة، وبوشرت التحقيقات.