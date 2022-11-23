ختام مهرجان القاهرة.. سميرة أحمد تدعو لتكريم الفنانين في حياتهم

شهد حفل ختام الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضور الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، التي أشادت بتنظيم الحفل، وأيضا بالشكل الذي ظهر به حفل الافتتاح.

وقالت سميرة أحمد في تصريحات لقناة المحور مع الإعلامية بوسي شلبي: “مهرجان القاهرة السينمائي له مكانة عميقة في قلوبنا، وآثار جميلة منذ بدايته، وأحيي الفنان حسين فهمي على مجهوده”.

وأضافت: “وجود فنان في موقع رئيس المهرجان شيء مهم، لأنه يملك الإحساس بزملائه وبالسينما والأفلام التي يشاهدها في الخارج”.

وردا على سؤال عن الشيء الذي تتمنى رؤيته في الدورات القادمة للمهرجان، قالت: “نفسي أشوف الناس بتتكرم في حياتهم قبل ما يرحلوا عنا، وعندنا فنانين كبار رحلوا عن دنيانا بدون تكريم، ومنهم سمير صبري، الذي كان يستحق التكريم لإنه فنان عظيم”.

وحول تطورات المسلسل الذي أعلنت عنه في وقت سابق، قالت: “المسلسل موقوف في الشركة المتحدة ونفسي أعرف السبب، ومستعدة أعمل أي حاجة عشان جمهوري وحشني، وعارفة إني وحشتهم”.

وكانت قد انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد 13 نوفمبر في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا في القاهرة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين، وشهد الحفل تكريم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.