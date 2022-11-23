الاحتلال يرفض تبادل جثامين شهداء بجثة اسرائيلي محتجز بجنين

قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم تسليم اية جثامين فلسطينية محتجزة لديه مقابل جثة الشاب الدرزي/ الاسرائيلي المحتجز في مخيم جنين من قبل المقاومين يعتزمون تبادل جثمانه بجثامين فلسطينية محتجزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن المسؤول قوله إن مثل هذا الخيار غير مطروح على جدول الأعمال.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والسلطة الفلسطينية يشاركان في المفاوضات الجارية لمحاولة تسليم الجثة.

وطلبت عائلة الشاب الدرزي من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة الجثمان، وترك الفرصة للمفاوضات في الوقت الحالي.