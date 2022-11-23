عملية القدس تهز "بيت العنكبوت" وتشكّل قفزة نوعية تربك حكومتي لابيد الراحلة ونتنياهو المقبلة، وأجهزة العدو الامنية
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الأرصاد الجوية: غيوم ركامية فوق أجزاء من المناطق الجنوبية
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