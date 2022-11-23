الأرصاد الجوية: غيوم ركامية فوق أجزاء من المناطق الجنوبية

عمان – تشير صور الأقمار الصناعية المباشرة، مساء اليوم الاربعاء، الآن إلى وجود غيوم ركامية فوق أجزاء من المنطقة الجنوبية، وذلك نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي والتي قد تؤدي لهطولات مطرية تكون غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد في أماكن متفرقة.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الأربعاء، المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول.

هذا وتتأثر المملكة مع ساعات مساء اليوم تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة المناطق الجنوبية، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة لفترات محدودة ويصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري، ومن خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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