أجواء لطيفة نهار اليوم الاربعاء، وحالة عدم استقرار غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة مساءً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وهناك احتمال في ساعات الليل لتساقط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس، ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي ويحتمل في ساعات الصباح تساقط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وقد تمتد إلى أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويستمر الجمعة، تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث توالي الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون غزيرة أحيانا في الأجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء السبت، غائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 20 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 10، وفي مناطق السهول 23 – 11، وفي الأغوار الشمالية 29 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.

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