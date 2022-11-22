وزارة المياه تضبط مصنع حفارات مخالف في منطقة رجم الشامي

ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة نفذتها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مصنع حفارات مخالف في منطقة رجم الشامي، جنوبي عمان بالقرب من المدينة الصناعية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى حجز الحفارات والمعدات، وتوقيف 3 أشخاص لاستكمال التحقيق معهم، كما جرى ضبط هنجر خراطة، يقوم بتصنيع حفارات مخالفة ومعداتها من قبل أشخاص يحملون جنسية عربية وشخص أردني، إذ تم التنسيق ومداهمة الموقع وضبط المصنع والعاملين فيه.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها بالتعاون مع جميع الأجهزة الرسمية والأمنية، لرصد وإزالة أية اعتداءات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد (117116).

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