روسيا تدعو تركيا الى "ضبط النفس" في سوريا، واردوغان يتهمها بـ "عدم الوفاء بالتزاماتها" ويتهم امريكا بتسليح الاكراد
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مع د. حسام الخطيب وكتابه “النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني والشتات”
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