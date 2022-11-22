بوتين يعلن ان كاسترو إستشرف الزمن الحاضر، وتنبأ بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، في آخر مكالمة بينهما عام 2014
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جرينتش+2 06:46
بوتين يعلن ان كاسترو إستشرف الزمن الحاضر، وتنبأ بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، في آخر مكالمة بينهما عام 2014
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