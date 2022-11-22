التربية تدعو المشتركين بتكميلية التوجيهي للإطلاع على أرقام جلوسهم/ رابط

دعت وزارة التربية والتعليم، المشتركين المسجلين للامتحان التكميلي 2022، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني (exams.moe.gov.jo)، والذي سيجري تفعيله الخميس المقبل.

كما دعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المشترك إلى إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، واسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه، وتدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.

وبينت الوزارة أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل 28 تشرين الثاني.

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