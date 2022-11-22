“أمن الدولة” تضع 4 تجار مخدرات ومروجة بالسجن حتى 20 عامًا

أصدرت محكمة أمن الدَّولة حكمًا بسجن 5 أشخاص، بعد إدانتهم بجرائم الشروع التَّام بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين السكان في الأردن وقرَّرت وضعهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة حتى 20 عامًا.

وأعلنت المحكمة قراراتها في 3 قضايا، اليوم الثلاثاء، حيث ثبت لها بعد انتهاء عملية المحاكمة اتفاق شخصين على نقل 54 ألف حبَّة كبتاجون مخدرة من منطقة الحسا إلى مدينة العقبة؛ تمهيدًا لنقلها إلى خارج الأردن، وبوصولهما إلى منطقة دبة حانوت، جنوبي المملكة، جرى إلقاء القبض عليهما.

وجرَّمتهما المحكمة بجناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار والحكم على كل واحد منهم بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما بمبلغ قيمته 20 ألف دينار، ومصادرة المركبة المستخدمة والهواتف الخلوية.

وقرَّرت المحكمة وضع سيدة من جنسية عربية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر وتغريمها مبلغ 3 آلاف و500 دينار، بعد ثبوت ارتكابها جريمة ترويج مادة الكريستال المخدرة في عمان، بعد أن اشترى منها أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات غراما واحدا من هذه المادة مقابل 50 دينارا لكشفها.

ودانت المحكمة في قضية ثالثة شخصين حاولا إدخال 434 كيلو غراما من مادة الحشيش و353 ألف حبَّة كبتاجون من إحدى الدول العربية إلى الأردن بقصد الاتجار، وقرَّرت وضعهما بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 20 ألف دينار.

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