بوتين يعلن ان كاسترو إستشرف الزمن الحاضر، وتنبأ بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، في آخر مكالمة بينهما عام 2014
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جرينتش+2 06:45
“أمن الدولة” تضع 4 تجار مخدرات ومروجة بالسجن حتى 20 عامًا
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