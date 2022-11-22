أجواء لطيفة اليوم الثلاثاء وغدا، ومنخفض نهاية الاسبوع

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراُ إلى شمالية غربية تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض على درجات الحرارة وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسود أجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع فرصة لتساقط زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية خاصة البادية الشرقية.

وتتأثر المملكة الجمعة، بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا و غائمة جزئيا إلى غائمة وتسقط أمطار بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 7، وفي مرتفعات الشراة 20 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 8، وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الأغوار الشمالية 29 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 21، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 31 – 19 درجة مئوية.

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