مصالحة بعد المصافحة.. السيسي واردوغان يبديان الرغبة في إطلاق مسار جديد لتطوير العلاقات المصرية - التركية.. ولكن
أهم العناوين
جرينتش+2 12:53
مصالحة بعد المصافحة.. السيسي واردوغان يبديان الرغبة في إطلاق مسار جديد لتطوير العلاقات المصرية – التركية.. ولكن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني