تسليم ملف الشهيد نزار بنات لخبير أردني في الطب الشرعي

رام الله – قالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، إن المحكمة العسكرية الفلسطينية قد سلمت الملف الطبي للناشط السياسي الشهيد نزار بنات إلى شاهد الدفاع، الخبير في الطب الشرعي من الأردن، في الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين.

وأضافت المجموعة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها حضرت جلسة المحاكمة بصفتها مراقبًا لحقوق الإنسان، مبينة أنه خلال الجلسة حضر المتهمون الـ14 -المفرج عنهم سابقًا- ومحامي الدفاع عنهم، وممثلو النيابة العسكرية،اضافة الى شاهد الدفاع الخبير في الطب الشرعي (ع.ع) من الأردن، حيث تم تسليمه الملف الطبي لنزار بنات بكامل محتوياته، على ينجز أعمال الخبرة في غضون 35 يومًا، مبينة أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة حتى تاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر المقبل.