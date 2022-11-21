أجواء لطيفة اليوم الاثنين حتى الأربعاء، وباردة نسبيًا الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الأربعاء، لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الخميس، تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 11، وفي مرتفعات الشراة 20 – 10، وفي مناطق البادية 25 – 11، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

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