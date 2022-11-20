أوقعت قوة للعدو بكمين محكم.. مجموعات "عرين الأسود" تعلن إتباع تكتيك مختلف من خلال اخفاء قادتها وعناصرها
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حائك السجاد الايراني وحائك السجاد الامريكي .. حرب السجاد
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