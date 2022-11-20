أجواء لطيفة باغلب مناطق المملكة اليوم الاحد وحتى الأربعاء

تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في أجزاء من جنوبي المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال تساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 8، وفي مناطق السهول 23 – 11، وفي الأغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 19، وفي البحر الميت 30 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 18 درجة مئوية.

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