وقوع عدة إصابات بين أهالي الخليل أثناء تصديهم اليوم لهجوم كبير للمستوطنين على تل الرميدة وباب الزاوية بالمدينة/ فيديو
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جرينتش+2 11:24
وقوع عدة إصابات بين أهالي الخليل أثناء تصديهم اليوم لهجوم كبير للمستوطنين على تل الرميدة وباب الزاوية بالمدينة/ فيديو
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