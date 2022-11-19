وقوع عدة إصابات بين أهالي الخليل أثناء تصديهم اليوم لهجوم كبير للمستوطنين على تل الرميدة وباب الزاوية بالمدينة/ فيديو

الخليل المحتلة – أصيب عدد من الأهالي، مساء اليوم السبت، في هجوم كبير للمستوطنين على تل الرميدة وباب الزاوية بالخليل المحتلة.

ودعا الأهالي للتصدي للهجوم الذي طال العشرات من الفلسطينيين في المنطقة، وناشدوا بضرورة إدخال مركبات الإسعاف بسبب وجود عدد كبير من الإصابات.

وقالت مصادر محلية، إن المئات من المستوطنين اعتدوا على الأهالي في تل الرميدة وممتلكاتهم.

وذكرت، أن المستوطنين تجمعوا في أكثر من مكان، انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة في البلدة القديمة، لإقامة طقوس تلمودية، حيث هاجموا خلال ذلك الفلسطينيين ومحالهم التجارية، وأتلفوا بضائع الباعة.

وقالت زعيمة حزب “ميرتس” اليساري الاسرائيلي زهافا غالون، إن مشاركة إيتمار بن غفير ،عضو الكنيست والوزير المرتقب في حكومة بنيامين نتنياهو، في أحداث مدينة الخليل، يضفي شرعية على اعتداءات المستوطنين بحق العائلات الفلسطينية.

جاء ذلك في تغريدة لزهافا غالون على وقع مشاركة بن غفير اليوم السبت آلاف المستوطنين في اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة ضمن احتفالات بعيد “سبت سارة” اليهودي.

وقالت غالون: “البوغروم (أعمال شغب ضد جماعة عرقيه أو دينية معينة) ضد الفلسطينيين في الخليل ليس جديا للأسف. الجديد هو أن صاحب البيت الآن في الخليل هو بن غفير”.

وأضافت مستنكرة مشاركة بن غفير في الحكومة: “الشخص الذي حتى وقت قريب، شجع البوغروم وإزالة الأدلة من السلطات، يصبح هو السلطة نفسها”.

واعتبرت غالون أن وجود بن غفير في الخليل خلال أعمال الشغب التي مارسها المستوطنون “يضفي شرعية على إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية. هذا هو الواقع الجديد، اعتادوا عليه”.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عزالدين، إن ما يجري من إرهاب واعتداء قطعان المستوطنين على بيوت الفلسطينيين في مدينة الخليل جريمة يجب عدم السكوت عنها.

وأشار عز الدين إلى أن العربدات التي ينفذها المستوطنون مخططة ومدعومة ومحمية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال في تصريحات له اليوم السبت: “الاحتلال وقادته يتحملون كامل المسؤولية عما يجري في الخليل من اعتداءات وتدنيس للحرم الابراهيمي واستغلال طقوسهم الدينة لتنفيذ أجندات احتلالية لن يسمح بها شعبنا”.

و طالب المقاومة بكافة أطيافها بضرورة تفعيل العمل على لجم الاحتلال وقطعان المستوطنين وضربهم بكل قوة على جرائمهم البشعة بحق أهلنا في الخليل.

كما طالب الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل بضرورة اخذ دورها في حماية شعبنا ومقدساتنا في الخليل وعدم الوقوف على الحياد لأن الحياد في هذه المواقف هو فتح المجال لمزيد من الإجرام الصهيوني ضد شعبنا.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن إقدام سلطات الاحتلال على طرد عائلة الفلسطيني بدر البطش من منزلها في مدينة الخليل اعتداءٌ جائر، وسلوك عصابات يعكس طبيعة العقلية الصهيونية الإحلالية المجرمة.

وأضافت: على العدو أن يدرك أنَّ محاولاته للنيل من عزيمة أهلنا وصمودهم في الخليل ستبوء بالفشل، وسيواجهها شعبنا بمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة؛ فعملية الشهيد محمد كامل الجعبري ما زالت حيّة في الذاكرة، هي وكل العمليات البطولية التي يخوضها شبابنا في عموم الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الذين لن يكون لهم مقام على أرضنا، وسيرحلون عن هذه المدينة يجرّون أذيال الخيبة والهزيمة.

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شاهد// شبان يتصدون لاقتحامات المستوطنين في منطقة باب الزاوية بالخليل pic.twitter.com/DX0ytwhvWp — Amad Media أمد للإعلام (@amadps) November 19, 2022