استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي اليوم السبت على نقاط في المنطقة الوسطى والساحلية السورية
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جرينتش+2 03:46
ما أنت بمُسمع الموتى
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