كشف حسي على جثمان الفنان اشرف طلفاح في الأردن

بطلب من المدعي العام، أجرت الجهات الطبية كشفا حسيا على جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح، بعد وصوله من مصر، وفق ما أكده نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي.

وكشف العبادي، اليوم السبت، عن رغبة ذوي الفقيد طلفاح بعدم إجراء تشريح آخر في الأردن، وانتظار صدور التقرير الطبي القطعي في مصر.

وأشار العبادي إلى تشييع جثمان طلفاح عصر اليوم في مسقط رأسه بقرية جحفية في محافظة إربد، مقدما التعازي لعائلة الفقيد والأسرة الفنية عامة.

وقد وصل جثمان الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح لقسم الطب الشرعي في مستشفى البشير، مساء أمس الجمعة.

وكان قد توفي الفنان طلفاح، في جمهورية مصر العربية، الاثنين الماضي، بعد تعرضه لاعتداء دخل على إثره إلى قسم العناية الحثيثة في المستشفى.

وعقب ذلك، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السفارة الأردنية في القاهرة تتابع مع الجهات المصرية المختصة، التحقيقات التي تجريها حول وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.

كما أكدت الوزارة أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة، أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة المرحوم لم يتبين دخول أحد إلى شقته