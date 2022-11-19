شركة روتانا تطالب شيرين عبد الوهاب بـ 400 ألف دولار

حدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للنظر في قضية التعويض التي أقامتها شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بسبب إخلالها بالتعاقد الذي تم في عام 2019.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف مصرية، فقد أقامت الشركة السعودية ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات دعوى ضد النجمة شيرين عبد الوهاب، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لمطالبتها بسداد التعويض، الذي يبلغ نحو 10 ملايين جنيه مصري، (بحدود 400 ألف دولار)، وذلك بسبب مخالفتها شروط التعاقد مع الشركة.

وأشار حسام لطفي، محامي الفنانة المصرية أن الأزمة في طريقها للحل، بعد مفاوضات مع شركة ”روتانا“ بالتراضي، مع اقتراب موعد ثاني جلسات النزاع القضائي، المقرر عقدها يوم 29 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري في محكمة القاهرة الاقتصادية.

وأفادت مصادر صحفية محلية أن ”الشركة طالبت شيرين بصفتها الشخصية، وكممثل قانوني لشركة La Mere for artistic productions holding، بسداد 10 ملايين جنيه“.

وأكدت مقربة من الفنانة والشركة السعودية، في تصريحات صحفية: أن ”ما تردد عن فسخ التعاقد بين شركة روتانا، والفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب أزمتها الصحية غير صحيح، إذ بدأ النزاع القضائي قبلها بفترة“.

وقد ساهمت الأزمة التي تعرضت لها الفنانة مؤخراً، بتأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقات مع الشركة المنتجة، التي تم التوافق عليها بالفعل، وهو الخاص بمشاركة النجمة المصرية في حفل يقام في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفي ظل الظروف الحالية الخاصة بشيرين، أصبحت نسبة مشاركتها في الحفل ضئيلة.

وبلغت قيمة عقد الأداء الصوتي للفنانة المصرية مع الشركة المنتجة، 10 ملايين جنيه، ووصلت قيمة عقد التنفيذ نحو 26 مليون جنيه.

وأوضح المصادر أن ”الفنانة شيرين عبد الوهاب، تقاضت 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أية مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغاني“.

وقد وقعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقدا مع شركة ”روتانا“ للإنتاج الفني في عام 2019، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغانٍ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة السعودية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة