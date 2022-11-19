استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي اليوم السبت على نقاط في المنطقة الوسطى والساحلية السورية
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جرينتش+2 03:45
زيارة ابن سلمان الى تايلاند تنهي قطيعة دبلوماسية مصبوغة بالدم وممتدة لـ 30 عاماً، بسبب “الماسة الزرقاء”
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