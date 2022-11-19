استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي اليوم السبت على نقاط في المنطقة الوسطى والساحلية السورية
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جرينتش+2 03:45
خلال عملية فاشلة.. اشتباكات مسلحة فجر اليوم السبت لدى مداهمة جيش العدو للبلدة القديمة في نابلس/ فيديو
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