خلال عملية فاشلة.. اشتباكات مسلحة فجر اليوم السبت لدى مداهمة جيش العدو للبلدة القديمة في نابلس/ فيديو

نابلس – اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر السبت، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ما أدى لإصابة أحد المواطنين.

وقد دارت اشتباكات عنيفة في عدة مواقع في البلدة القديمة تركزت في حارة الياسمينة وشارع النصر، وسمعت عدة انفجارات قوية.

وأوردت مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاصرت حوش العطعوط، واعتقلت أحد الشبان قبل أن تفرج عنه لاحقًا.

ودفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة من قواته إلى المدينة من عدة محاور، وانتشرت في محيط البلدة القديمة، وتواجد جنود قناصة في بعض البنايات، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الفتاح الدلال من منزله بالبلدة القديمة، وأفرجت عنه بعد التحقيق معه في معسكر حوارة.

وفي السياق، أكدت جمعية الهلال الأحمر، إصابة مواطن بالرصاص الحي بالقدم ونقله إلى مستشفى رفيديا.

من جانبها قالت كتيبة بلاطة في بيان إنها قامت بالتصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، والاشتباك مع قوات الاحتلال المُقتحمة للبلدة القديمة كتفا بكتف مع إخوة الدم والسلاح في مجموعة عرين الأسود.

وفي التفاصيل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عملية اقتحام واسعة نفذتها في البلدة القديمة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب خلالها شاب بجروح طفيفة في قدمه.

فقد تسللت قوة خاصة إلى البلدة القديمة تبعها قوات عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة من عدة محاور، ووصلت إلى البلدة لتعزيز تلك القوة التي حاصرت عدة منازل.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما محمود حسنين من حارة حوش العطعوط وأفرج عنه لاحقًا، والآخر وهو المهندس عبدالفتاح الدلال من سكان أطرف حي الياسمينة ومن ثم أفرجت عنه لاحقًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أفرجت عن الشابين بعد التأكد من هويتهما وأنهما ليسوا هدف العملية.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه أخلت إصابة لشاب، أصيب بقدمه برصاص الاحتلال، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ودارت اشتباكات عنيفة خلال عملية الاقتحام، بين قوات الاحتلال ومجموعات المقاومة المختلفة التي تنشط في البلدة القديمة ومحيطها، وسمع انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة تجاه تلك القوات.

وأعلنت كتيبة بلاطة عن تصديها لقوات الاحتلال بالاشتراك مع مجموعة “عرين الأسود”.

مقاومون يطلقون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/829sXMwPgI — وكالة صفا (@SafaPs) November 19, 2022