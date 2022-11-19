استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي اليوم السبت على نقاط في المنطقة الوسطى والساحلية السورية

دمشق-سانا

استشهد أربعة عسكريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”

يذكر أنه كان قد استشهد عسكريان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري، جراء عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.

وقال شهود عيان في مدينتي جبلة وطرطوس لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن صواريخ الدفاع الجوي انطلقت من محيط المدينتين لملاقاة الصواريخ القادمة من البحر، مؤكدين إسقاط بعضها.