إطلاق رصاص ومحاولة افتعال حريق في مبنى بلدية الصريح

تعرض مبنى بلدية الصريح، اليوم السبت، لإطلاق نار من قبل ٤ مجهولين، بالإضافة لمحاولة افتعال حريق جزئي لغرفة مستودع تابعة للبلدية، وفقا لرئيس اللجنة المحلية لمنطقة الصريح، محمد الشياب.

وأوضح الشياب أن إطلاق النار استهدف أجزاءً من مبنى البلدية وعدداً من النوافذ دون وقوع أية أضرار بشرية، مضيفا أن حارس البلدية كان موجودا أثناء وقوع الحادثة وقد حاول منع حدوث الاعتداء.

وأشار، إلى أن سبب الحادث غير واضح لغاية اللحظة، إلا أنه تم تبليغ الأجهزة الأمنية وحضورها على الفور ،وفتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الاعتداء.

وبين الشياب أن المعتدين مجهولو الهوية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على كشف هويتهم وملاحقتهم لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.