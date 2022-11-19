أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم السبت وحتى الثلاثاء

تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الأغوار الشمالية 29 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 18درجة مئوية.

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