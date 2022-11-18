سلاف فواخرجي تنفي توجيهها اية اساءة الى الممثلات المصريات

نفت الممثلة السورية، سلاف فواخرجي شائعة إساءتها للممثلات المصريات خلال تصريح سابق لها قالت فيه: ”لو كنت ركزت في شغلي كنت قعدت الممثلات المصريات في البيت“.

وقالت فواخرجي إن هناك سوء فهم حول الأمر، فلم تسئ مطلقا للممثلات المصريات، مشيرة إلى أن هذا الادّعاء عرضها للهجوم كبير.

وأضافت أن السؤال لم يكن له علاقة بالممثلات المصريات لا من قريب أو بعيد، ولكن تم حذف السؤال ولم يظهر على الهواء، بل ظهرت الإجابة لوحدها فاعتقد الجمهور أنها تتحدث عن الممثلات المصريات.

ولفتت الممثلة السورية في تصريحات لبرنامج ”التاسعة“، المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية: ”نص السؤال كان: بعد مسلسل أسمهان أنت سافرت وجاءت ممثلات أخريات وحطوا سلاف على الرف، شو ردك على هذا الكلام؟“.

وأوضحت: ”هيك كان السؤال والمصريات ليس لهن علاقة بالأمر، وأنا طلعت اعتذرت في برنامج قبل سنتين إذا الناس فهمت غلط، وطلع المذيع الذي حاورني واعتذر وقال سلاف لم تخطئ بأي أحد“.

انفصال سلاف عن وائل رمضان

وتطرقت سلاف فواخرجي في حديثها عن علاقتها بزوجها السابق الفنان وائل رمضان، مؤكدة أنها تكن له كل الحب والاحترام.

وعلقت فواخرجي، على الانتقادات التي تلقتها بعد نشرها بيان الانفصال: ”الناس ممكن يكون عندها فضا، والانتقاد ممكن يكون عادي ومش جارح، ولكن السوشال ميديا أتاحت الفرصة للناس إنهم ينتقدوا الناس، وقيمة وائل موجودة بقلبي وبحياتي وبأولادي، ويمكن حسيت إن إلوا عندي كتير وله فضل عليا كتير، وأنا حسيت إن الانفصال أفضل وإن واجب اكتب رسالة الإعلان عن طلاقي بهذه الطريقة“.

وبشأن تقبل أطفالها فكرة انفصال والديهما، أوضحت الممثلة السورية: ”أولادي أكيد صعب إنهم يتفهموا الطلاق ولكن قعدنا واتكلمنا والعائلة بقوام جيد جدا، والانفصال مش قصة أوراق ولكنها حالة روحية، واحترامي له كبير، وفي لحظة حسينا إنه مش حابين نكذب لأن فيه ناس عايشين مع بعض في كذبة، والمهم أن أولادنا مرتاحين ومتفهمين، ومش مهم نرضي اللي حوالينا“.

مهرجان القاهرة السينمائي

وقد أعربت الفنانة سلاف فواخرجي، عن سعادتها بمشاركتها في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: ”سعيدة إني موجودة في ماسبيرو وفي مصر العظيمة ومهرجان القاهرة، ودايما فيه كلمة بقولها من قلبي وهي: عمار يا مصر“.