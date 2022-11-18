إنطلاق وشيك لغول الاستيطان.. المستوطنون يتأهبون للعودة إلى المستوطنات التي اخليت سابقاً في شمال الضفة
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جرينتش+2 12:13
سلاف فواخرجي تنفي توجيهها اية اساءة الى الممثلات المصريات
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