الهيئة العامة لـ”لمهندسين” ترفض مقترح إلزامية الاشتراك بصندوق التقاعد

رفضت الهيئة العامة لنقابة المهندسين، اليوم الجمعة، مقترح إلزامية الاشتراك في صندوق التقاعد، وفق مراسل “المملكة”.

وقد افاد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي بحضور أكثر من ألفي مهندس في وقت الذروة، وقال إن الهيئة العامة كانت حريصة على الصندوق لكن كان هناك تحفظ على ربط الإلزامية بعضوية النقابة وكان هناك خوف على النقابة.

وأشار الزعبي إلى اجراء تشاور لتعديل النصوص لطمأنة الجميع بشأن عدم وجود تعارض بين العضوية وصندوق التقاعد، وبالتالي أرجئ الاجتماع لحين إتمام تلك المشاورات.

وعقدت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا لمناقشة “مشروع تعديل نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين”، واتخاذ التوصية المناسبة لرفعها للجهات المعنية.

وقالت النقابة، إن “صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يواجه مجموعة من التحديات نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاس الأزمات المختلفة وتداعياتها على المستويات كافة”.

وأوضحت أن الهيئة العامة للصندوق والهيئة المركزية أيدتا توجه مجلس النقابة لمشروع تعديل نظام صندوق التقاعد.

وأكدت النقابة أن النصاب سيكون “قانونيا بأي عدد من الحضور”.

وتوقع نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أن يبلغ عجز صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين 24 مليون دينار هذا العام، وسط ارتفاع في الفاتورة التقاعدية وصل إلى 4.5 مليون دينار.

وقال الزعبي، إن “عدد أعضاء الهيئة العامة في صندوق التقاعد 160 ألفا، والملتزم منهم بالدفع 28 ألفا، 132 ألفا غير ملتزمين”.

نقيب المهندسين للمملكة: إرجاء اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لإجراء مشاورات بشأن تعديلات نظام صندوق التقاعد لغاية الوصول إلى توافق#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/TPOyaiwjyW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 18, 2022