المسلمون الأمريكيون يحققون مكاسب تاريخية بانتخابات الكونغرس النصفية

أسفرت الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وحكام، ومجالس نواب الولايات التي أجريت يوم 8/ 11/ 2022، عن فوز الحزب الديموقراطي بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، وفوز الحزب الجمهوري بأغلبية مقاعد مجلس النواب؛ هذه النتيجة تعني أن الرئيس بايدن سيواجه صعوبات جمة بتمرير التشريعات والقرارات التي ينوي اتخاذها وتنفيذها خلال السنتين المتبقيتين لولايته، وتشير بوضوح إلى فشل معظم المرشحين للكونغرس وحكام الولايات الذين ساهم في اختيارهم وتشجيعهم ودعمهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعتبر انتكاسة للحزب الجمهوري، ولطموحات ترامب ومؤيديه السياسية، وتعزز إمكانية فوز الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر عام 2024 التي أعلن ترامب ترشحه لخوضها.

لكنها، أي نتائج الانتخابات، حملت في طياتها مفاجأتين سارتين للمسلمين الأمريكيين ولداعمي القضية الفلسطينية؛ المفاجأة الأولى تمثلت بتحقيق المسلمين الأمريكيين مكاسب تاريخية بفوزهم بثلاثة وثمانين مقعدا في المجالس المحلية والفدرالية؛ فإلى جانب فوز الهان عمر، ورشيدة طليب وإعادة انتخابهما للكونغرس عن ولايتي مينيسوتا ومتشيغان، هناك عدد كبير من المسلمين الذين فازوا لأول مرة في مجالس نواب الولايات، مما يعني أن هؤلاء قد يرشحون أنفسهم للكونغرس في الانتخابات القادمة عام 2024، وينجحون، يعززون بذلك تواجد العرب والمسلمين فيه، ويشكلون قوة داعمة لقاضياهم في مجتمعاتهم المحلية وللقضية الفلسطينية.

أما المفاجأة الثانية التي آلمت اللوبيات الصهيونية الأمريكية وداعمي إسرائيل فقد تمثلت بفوز ” الفريق the squad” المكون من أعضاء وعضوات الكونجرس الهان عمر، رشيده طليب، الكساندريا أوكاسيو- كورتيز، جمال بومان، كاري بوش، وأيانا بريسلي الذين يجاهرون بدعمهم للشعب الفلسطيني ومعارضتهم لسياسات إسرائيل العنصرية؛ لقد قدمت اللوبيات الصهيونية وفي مقدمتها” أيباك “، والأغنياء اليهود لوسائل الاعلام وللمرشحين المؤيدين لإسرائيل المنافسين؛ للقريق ” ملايين الدولارات في محاولة محمومة لمنع إعادة انتخابهم، لكنها فشلت، ونجح أعضاء ” الفريق ” جميعا في المحافظة على عضويتهم في الكونجرس.

النتائج الجيدة التي حققها المسلمون وأعضاء الكونغرس الداعمين للحق الفلسطيني في الانتخابات النصفية الأمريكية سيكون لها تداعياتها الإيجابية على مكانة وسمعت المسلمين الأمريكيين والمسلمين عامة، وعلى إطلاع الشعب الأمريكي على حقيقة الصراع العربي – الإسرائيلي، وكشف أكاذيب إسرائيل وتزويرها للتاريخ.

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