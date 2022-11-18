المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من عمليات نصب واحتيال

حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من عمليات نصب واحتيال من صفحات مزيفة.

وقال المركز، في منشور اليوم الجمعة، نود التنويه والتحذير من عمليات نصب و احتيال من صفحات مزيفة (الأردن الان) تدَّعي بأنها تابعة لصندوق المعونة الوطني، حيث تقوم الصفحة بنشر منشورات لحث المواطنين للتسجيل الإلكتروني في برنامج المعونات الشهرية الذي يقدمه صندوق المعونة الوطني، وتدَّعي أنه سيستفيد من هذه المكرمة الملكية السامية عدد من المواطنين، و أنه سيتم صرف المكرمة فوراً عند التسجيل عبر رابط إلكتروني مزيف يحمل اسم صندوق المعونة الوطني، و البيانات المطلوبة هي فقط رقم الهاتف.

واضاف المركز: لذا نود من الجميع أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الجهات والصفحات، والتأكد دوما أن الجهة المرسلة هي الجهة الموثوقة و الصحيحة، وعدم مشاركة المعلومات مع أي جهات أخرى.