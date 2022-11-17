مُعزياً نتنياهو بقتلى عملية سلفيت.. أردوغان: يمكن إعادة النظر بالعلاقات مع مصر وسوريا بعد الانتخابات التركية العام المقبل

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر وسوريا، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأتراك، اليوم الخميس، في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال أردوغان: “لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة”.

والشهر الماضي، لم يستبعد الرئيس التركي، إمكانية عقد لقاء يجمعه بنظيره السوري الأسد.

وعن هذا اللقاء، قال أردوغان في مؤتمر صحفي، إن “مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا.. لكن لا يمكنني أن أقول إنه من المستحيل مقابلة الأسد”.

وأضاف: “عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري”.

وتابع: “يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو/ حزيران، ونكمل طريقنا وفقاً لذلك.”

وحول علاقات بلاده مع مصر، قال أردوغان في يوليو/ تموز الفائت، أن المباحثات بين أنقرة والقاهرة تسير عند المستوى الأدنى، مشيرا إلى إمكانية ارتقائها إلى مستوى رفيع.

أردوغان يعزي نتنياهو بقتلى عملية سلفيت

إسطنبول/ الأناضول

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية من رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو، الذي أعرب عن تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي في إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن نتنياهو هاتف الرئيس أردوغان معزيا بضحايا تفجير إسطنبول.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب عن تمنياته خلال الاتصال أن تكون نتائج الانتخابات في إسرائيل خيرًا على البلد والمنطقة.

وأكد أردوغان لنتنياهو أن العلاقات التركية الإسرائيلية دخلت حقبة جديدة بفضل الإرادة القوية لكلا الجانبين.

وشدد أردوغان لنتنياهو أن مواصلة العلاقات (التركية الإسرائيلية) وفق أسس المصالح المشتركة واحترام الحساسيات، وتعزيز العلاقات على أرضية مستدامة، سيعود بالنفع المشترك للبلدين.

وشكر الرئيس التركي نتنياهو لاتصاله، معرباً عن حزنهم إزاء الحادثة التي وقعت في مستوطنة ارئيل قرب سلفيت بالضفة الغربية قبل يومين.