هدية لـ نتنياهو.. توقيع "إعلان نوايا" بين الأردن وإسرائيل اليوم بذريعة إعادة تأهيل بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت
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جرينتش+2 09:16
بدعوى إستعادة “أراضيها التاريخية”.. بولندا تباشر تنفيذ خطة لتقسيم أوكرانيا والسيطرة على مناطقها الغربية
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