كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم الاربعاء وغداً

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تمتد إلى أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أنه وفي ساعات المساء تتناقص الغيوم بشكل عام، وتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، في حين تكون الأجواء في خليج العقبة معتدلة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت إدارة الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء نهار الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تكون الأجواء ليلا باردة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، كما يتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 11، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية 27 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 18، وفي البحر الميت 27 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

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