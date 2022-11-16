رصاص المقاومة يُدوّي في نابلس وبلدة بيتا أثناء اشتباكات مع جيش العدو لدى شنه حملة اعتقالات فجر اليوم الاربعاء/ فيديو

نابلس – تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبلدة بيتا، فجر اليوم الاربعاء.

فقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعا،ء عقب اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومين أطلقوا النار والعبوات محلية الصنع تجاه جنود الاحتلال في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال في شارع تل، وقرب سوق الحلال، وفي منطقة عمارات العزموطي.

وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال 8 مواطنين، بينهم 5 من بلدة بيتا وهم: عدي شنار عديلي، وراشد حسن قواريق، وعمار مهيب حمايل، ومجاهد معلا، وأحمد مجاهد معلا.

كما اعتقلت الشيخ طه قطناني، والد الشهيدة أشرقت قطناني، والمواطن محمد حشاش وكلاهما من حي المساكن الشعبية، إضافة لاعتقال أحمد أبو الهدى من شارع غرناطة.

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس شمال غرب سلفيت وداهمت منزل الشهيد محمد مراد صوف منفذ عملية أرئيل وأخذت قياسات منزل عائلته. تمهيدا لهدمه.

عملية اطلاق نار باتجاه مستوطنة “شكيد”

وفي وقت لاحق مساء اليوم الاربعاء، زعم جيش الاحتلال تعرض مستوطنة “شكيد” شمال الضفة المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب جنين لاطلاق النار، دون وقوع اصابات.

وأشار الى تضرر عدد من منازل المستوطنين جراء اطلاق النار.

وبينت سلطات الاحتلال أن البحث جارٍ عن المقاومين الذين أطلقوا النار.

متابعة صفا| إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم pic.twitter.com/h1CpBCWstW — وكالة صفا (@SafaPs) November 16, 2022