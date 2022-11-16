الفايز ينعى العين عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عبد المجيد الذنيبات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، خاصة في مجال العمل البرلماني ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد انتقل الذنيبات الى رحمة الله تعالى، اليوم الاربعاء، وهو المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، وأول مراقب عام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المرخصة التي انشقت عن الجماعة الام قبل بضع سنوات.

والراحل الذنيبات من مواليد منطقة الجديدة بمحافظة الكرك في 5 تشرين أول 1945 من عائلة فلاحية، وقد توفي والداه وهو لا يزال رضيعاً قبل أن يتم سنته الأولى.

التحق الراحل بكتّاب القرية حين افتتحت أول مدرسة فيها عام 1951، وبعد أن أتم الابتدائية انتقل إلى العاصمة عمان لدراسة الأول ثانوي في مدرسة رغدان، وعاد إلى الكرك في السنة التي تلتها ليكمل دراسته الثانوية في مدرستها، وأنهى دراسته الثانوية عام 1962، وبعدها أنتسب لجامعة دمشق في عام 1964 م، وحاز على شهادة الليسانس في الحقوق.

في عام 1993 اختير عبد المجيد الذنيبات نائبا للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وانتخب بعدها عام 1994 مراقباً عاماً خلفاً للمراقب السابق محمد عبد الرحمن خليفة بعد أربعين عاما متواصلة من قيادة الجماعة، وتم تجديد إنتخابه عام 1998، واستمر في منصبه إلى عام 2006 حينما قرر الاستقالة، وانتخب بعده سالم الفلاحات خلفاً له.