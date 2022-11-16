بايدن يشكك في أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا انطلق من روسيا، ومسؤولون أمريكان يرجحون انه أوكراني

موسكو – سبوتنيك

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي، وفقا للبيانات الأولية.

وقد عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي.

وبعد المحادثات،اعلن بايدن إنه بناء على المسار، من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريح صحفي: “المعلومات الأولية تدحض هذه الفرضية، ولا أريد أن أقول هذا حتى يكتمل التحقيق، لكن من غير المحتمل، من حيث المسار، أن يكون هذا الصاروخ قد تم إطلاقه من روسيا”.

وأضاف بايدن أنه سيتابع هذا الأمر لمعرفة الظروف الدقيقة لحادث الصاروخ في بولندا ثم بعد ذلك يتم تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها.

وقال أيضا إن قادة حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع ناقشوا خلال الاجتماع حادث الصاروخ في بولندا، واتفقوا على مساعدة وارسو في التحقيق.

وقد نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، في وقت لاحق عن مسؤولين أمريكيين أن” المعطيات الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر من يوم امس الثلاثاء، إنه لم يتم شن أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية بوسائل التدمير الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بولندية بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.

وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.

يذكر أن روسيا نفت، رسميا، أن تكون قواتها هي من أطلقت الصاروخ، وأكدت وزارة الدفاع في موسكو أنها لم تنفذ ضربات بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، معتبرة أن تصريحات مسؤولين بولنديين ووسائل إعلام في هذا البلد عن أن القصف روسي هي محاولة متعمدة للاستفزاز وجر روسيا إلى حرب مع الناتو.

ويعتزم الأمين العام لحلف الناتو عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لمندوبي دول التحالف لبحث الحادث، وفق ما أفادت به متحدثة، الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الحلف “أوانا لونجيسكو”، إن “الأمين العام سوف يترأس غدا اجتماعا طارئا لمندوبي الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث المأساوي”.