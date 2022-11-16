المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض مباراة تاريخية أمام نظيره الاسباني غدا

عمان – يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس، مباراة ودية تاريخية أمام المنتخب الإسباني.

وتقام المباراة على ستاد عمان الدولي، الذي ظهر بأجمل صورة بعد أن خضع لفترة صيانة وتجهيز لأكثر من شهر استعدادا لمباراة يوم غد.

ووصل المنتخب الإسباني إلى عمان مساء يوم أمس، حيث يجري تدريبه مساء اليوم على ستاد عمان عند الساعة السابعة مساء، فيما يعقد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس انريكي مؤتمرا صحفيا عند السادسة والربع من مساء اليوم في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب للحديث عن المباراة التي تأتي قبيل سفر المنتخب الإسباني إلى قطر يوم الجمعة المقبل لبدء المشاركة في بطولة كأس العالم.

ويتوقع أن تشهد مباراة الأردن وإسبانيا حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة وأنه يتخللها فقرات غنائية للفنان عمر العبداللات وفقرات ترفيهية تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة مساء.

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