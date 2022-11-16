رصاص المقاومة يُدوّي في نابلس وبلدة بيتا أثناء اشتباكات مع جيش العدو لدى شنه حملة اعتقالات فجر اليوم الاربعاء/ فيديو
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المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض مباراة تاريخية أمام نظيره الاسباني غدا
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