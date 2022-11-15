وقوع إصابتين في مشاجرة طلابية اليوم الثلاثاء بجامعة اليرموك

أكدت الناطق الإعلامي باسم جامعة اليرموك، مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام، الدكتورة نوزت أبو العسل، أن الهدوء يسود الحرم الجامعي، بعد أن قام الأمن الجامعي بفض مشاجرة طلابية اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن المشاجرة أسفرت عن إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى خفيفة، جرى إسعافهما إلى المركز الصحي بالجامعة، ثم نقلتا إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم.

وأكدت أبو العسل، أن الجامعة لن تتهاون مع أية أحداث تعكر صفو الحياة الجامعية أو تؤثر على سير العملية التدريسية فيها، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق المتورطين من الطلبة في المشاجرة حال انتهاء اللجان المعنية بالتحقيق في الحادثة.