قيادة الجيش الإسرائيلي تشعر بالإحباط بعد عملية سلفيت، وتسعد لمراجعة أساليبها تجاه حماس بغزة والسلطة بالضفة
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جرينتش+2 08:44
غيوم ركامية رعدية في شرق المملكة.. دائرة الأرصاد تدعو المواطنين للابتعاد عن مناطق تجمع مياه المطر والمحاذية للسيول
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