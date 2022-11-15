قيادة الجيش الإسرائيلي تشعر بالإحباط بعد عملية سلفيت، وتسعد لمراجعة أساليبها تجاه حماس بغزة والسلطة بالضفة
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جرينتش+2 08:44
عائلة شيرين أبو عاقلة تعتبر التحقيق الأميركي في سبب وفاتها “خطوة مهمة”
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