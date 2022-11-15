النيابة المصرية تنفي وجود شبهات جنائية في وفاة الفنان أشرف طلفاح

بدأت النيابة العامة المصرية، امس الاثنين، بتحقيقات موسعة بشأن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، وفق وكالة الشرق الأوسط للأنباء الرسمية.

وبحسب الوكالة، فقد تلقت النيابة العامة المصرية إخطارا بوفاة طلفاح داخل مسكنه بمحافظة الجيزة مع وجود آثار إصابات بجثمانه.

وقالت النيابة العامة المصرية إنها انتقلت لمسكن المتوفى لمعاينتِه، ولم تجد أي آثار عنف على مقبض بابه الخارجي أو داخل المسكن.

وأضافت في بيان أنها رأت آثار إصابات متفرقة على جسده.

وتابعت أنه “بسؤال الطبيبة المختصة أفادت بحضوره في حالة غيبوبة تامة وبه آثار إصابات متعددة، وآثار جروح وحروق في أنحاء متفرقة من جسده، وأنه بالكشف الطبي عليه تبيّنت إصابته بنزيف في المخ، وتجمع دموي وارتشاح على الرئة”.

وأكدت أنه عقب استجواب شهود، وهم: “مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرَّب”، لم تجد دلائل لأي شبهة جنائية في وفاته.

وتوفي الفنان الأردني أشرف طلفاح متأثرا بإصابة تعرض لها في القاهرة، بعد نقله إلى قسم العناية الحثيثة في أحد مستشفيات مصر،

وتتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة، التحقيقات التي تجريها بشأن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، في مصر.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنّ المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة المرحوم لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المصرية وبالتنسيق مع شقيق طلفاح؛ حيث ستعلن نتائج التحقيقات فور انتهائها وبالتنسيق مع عائلته.

الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، قال إنّ التقرير الطبي من المستشفى التي نقل إليها المرحوم قبل وفاته؛ أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وأشار المجالي، إلى أن السلطات المصرية تبدي تعاوناً كاملاً وشفافاً حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق طلفاح على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.