أمطار غزيرة أحيانا اليوم الثلاثاء بمختلف مناطق المملكة وحتى الخميس

يستمر تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء غائمةجزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق عدة من المملكة.

ويتوقع ان تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات في بعض المناطق يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الىشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، وكذلك من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق قمم الجبال العالية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة على فترات يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الشرقية في المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتوقعت الأرصاد الجوية أن تضعف فرصة الهطولات تدريجيا خلال ساعات الليل، فيما توقعت أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء الخميس باردة نسبياً وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ومائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 10، وفي الأغوار الشمالية 28 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.

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