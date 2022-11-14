وزيرة الثقافة تنعى الفنان أشرف طلفاح إثر تعرضه للاعتداء في مصر

نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بمزيد من الحزن والأسى الفنان الأردني أشرف طلفاح، الذي وافته المنية اليوم الاثنين في مصر، بعد أن تعرَّض لاعتداء آثم من قبل مجهولين.

وقالت النجار في بيان صحفي، إنّ الفنّ الأردني خسر فنّانًا مبدعًا في عزّ عطائه، أسهم مع زملائه من الفنانين الأردنيين والعرب في قطاع الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرح ممثلا ومخرجا بتقديم أعمالا ابداعية ومميزة.

وقدّمت خالص التعازي والمواساة لعائلة الفنان طلفاح ولأسرته الكبيرة من خلال اتصال هاتفي مع نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، مؤكّدةً أنّ اسم الفنان طلفاح ومنجزه الابداعي سيظل في ذاكرة أصدقائه من الفنانين، خاصة الشباب الذين ينهضون بمختلف الفنون الدرامية الأردنية في المسرح والتلفزيون والسينما ويكرّسون كلّ جهودهم لتعزيز دور الفنان الأردني وحضوره عربيًّا وعالميا.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب حيثيات وتفاصيل الحادث والاعتداء الآثم الذي تعرض له الفنان طلفاح وأودى بحياته.

وقالت النجار، “إنّ وزارة الثقافة لتشعر بعظيم الحزن والأسى لرحيل فنان مبدع عُرف بوفائه لعمله وإبداعه فيه، مقدّرةً الحزن الكبير الذي اجتاح نفوس زملاء الفنان الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرقيات التعزية في الوسط الفني، مما يؤكّد على قوة روابط الزمالة والأخوة التي كرّسها الفنان في حياته عبر عطائه الذي لفت الأنظار إليه وكان يبشّر بإبداعات إضافيّة ونوعيّة لولا إرادة الله وقضائه”.

كما قررت وزارة الثقافة إلغاء فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الأردن المسرحي لهذا العام، نظرا للخبر المفجع والمؤلم لوفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح نتيجة الاعتداء الآثم والمدان، وللصدمة والحزن الذي تعرضنا له جميعا بفقدان فنان شاب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنه سيجري تكريم الفائزين من قبل الوزيرة دون جمهور أو مراسم احتفالية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع مجريات التحقيق من خلال وزارة الخارجية وسفارتنا في جمهورية مصر.

وكان المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح قد توفي ، اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لاعتداء في جمهورية مصر العربية أدى إلى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة، وفق ما ذكر نقيب الفنانين الأردنيين محمد يونس العبادي.

وأضاف العبادي أن المخرج طلفاح كان يرقد على سرير الشفاء، فيما يُحقق الأمن المصري بالحادثة ولم ترد النتائج بعد، مطالبا بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم.

وأشار إلى أنه متوجه إلى مصر لمتابعة القضية، والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وقبلها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين متابعتها للحالة الصحية للفنان طلفاح الذي يتواجد في قسم العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، في بيانٍ، اليوم، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة منذ تبلّغها بتعرض الفنان لظروف لا زالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية، أسعف على أساسها إلى المستشفى مساء السبت.

وأكد المجالي أن السفارة الأردنية في القاهرة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والصحية في جمهورية مصر العربية بخصوص الوضع الصحي للفنان الأردني، وأن مندوباً عن السفارة يتواجد بشكل مستمر في المستشفى، حيث أجريت جميع الإجراءات والخطوات الطبية اللازمة للمواطن منذ لحظة وصوله.

وبين المجالي أن القنصل في السفارة الأردنية في القاهرة والمستشار الإعلامي فيها تواجدا إلى جانب المواطن في المستشفى بحضور الفريق الطبي المشرف عليه، وطلبت السفارة أمس نقله إلى العناية الحثيثة نظراً لحالته، وتزويدها بتقارير طبية مفصلة حول وضعه الصحي.

كما أطلعت وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عائلة المواطن على حالته الطبية وفقاً للتقارير الطبية الأولية الصادرة عن المستشفى، فيما تستمر السفارة الأردنية في القاهرة بالتواصل مع شقيق المواطن الذي وصل إلى القاهرة يوم أمس، والتنسيق معه حيال أي مستجدات طبية أو مستجدات متصلة بالتحقيق الأمني في الحادثة.