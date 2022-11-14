شي بينج لبايدن: تايوان هي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه معنا



قال الرئيس الصيني “شي جين بينج” إن قضية تايوان هي أول خط أحمر يتحتم عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الأمريكي “جو بايدن”، اليوم الاثنين، في اجتماع تاريخي بينهما، قبيل قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وهو اللقاء الأول بين رئيسا الولايات المتحدة والصين منذ 3 سنوات.

وتصافح “شي” و”بايدن” أمام علَمي بلديهما قبل محادثات ثنائية في جزيرة بالي، وذلك بعد أشهر من التوتّر بشأن تايوان وقضايا أخرى.

ولدى ترحيب الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي، ابتسم “بايدن” قائلاً: “من الجيد رؤيتك”، مستهلاً بذلك محادثات مكثفة من المتوقّع أن تستمرّ ساعتين.

وأكد “بايدن” لـ”شي” أن “لا بديل” عن المحادثات المباشرة، معرباً عن أمله في تجنب “نزاع” بين واشنطن وبكين.

من جهته، قال “شي” للرئيس الأمريكي: “كلنا نهتم كثيراً بالعلاقات الأمريكية-الصينية”.

وأضاف أنه مستعد لمحادثات “صريحة” مع “بايدن” بشأن القضايا الاستراتيجية.

وأكد “شي” لـ”بايدن” أن “العالم كبير بما يكفي لازدهار كل من الولايات المتحدة والصين”.

ووصل الرئيس الصيني إلى بالي، بعد ظهر اليوم الإثنين، في ثاني زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ ظهور جائحة “كورونا”، بعدما زار كازاخستان وأوزبكستان في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأتي لقاء الرئيسين في وقت تتزايد حدّة التنافس بين الاقتصادين الكبيرين، وبينما أصبحت بكين أكثر قوة وإصراراً على استبدال النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية.