شي بينج لبايدن: تايوان هي أول خط أحمر يجب عدم تجاوزه معنا

المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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