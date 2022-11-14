جيش من اللصوص.. سرقة 73 الف رصاصة وعدة قنابل شديدة الانفجار من معسكر اسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة

موقع i24news العبري

أجرى قائد منطقة الشمال في الجيش الاسرائيلي، الجنرال اوري جوردين، امس الاحد، تحقيقا أوليا في أعقاب سرقة الذخيرة من معسكر “صنوبر” أمس الاول السبت،

وقد استعرض قائد الوحدة 210 ، الجنرال تسيون راتسون، أمام القائد العسكري النقاط الرئيسية للتحقيق الأولى في حادث الاقتحام، حيث اتضح وجود فجوات بالحراسة والحماية والعديد من الإنذارات الكاذبة.

وأشار جوردين الى أنه اتضح من التحقيقات الأولية وجود فجوات بالبنية التحتية بالحراسة في القاعدة العسكرية،و كثرة الانذارات الكاذبة والاستجابة الغير كافية في موقع تخزين الأسلحة.

كما اتضح من التحقيقات ايضا أنه بعد الحادث مباشرة، تعاونت القوات لإجراء عمليات مسح وجرد واسعة مع الجيش والشرطة والشاباك بصورة فورية بعد الحادث والذي يجب أن يتواصل خلال الأيام القادمة.

وأمر قائد المنطقة إتشكيل لجنة اختصاصيين برئاسة قائد الوحدة 4، الجنرال ميكي شاربيت، والتي ستحقق وتفحص كافة العوامل ونقاط الضعف التي أتاحت حادث سرقة الذخيرة. وستعرض نتائج التحقيق النهائية أمام قائد المنطقة في غضون شهر. وسيتم خلال ذلك فحص موضوع تجميع الذخيرة في القاعدة العسكرية، وستقام قدرة انذار مبكر.

وفي نهاية التحقيقات أمر قائد المنطقة بالقيام بعدد من الخطوات الفورية، بينها تدريبات حراسة في كافة وحدات القيادة في الشمال، وإجراء تقييم آخر مخصص لموضوع حماية القواعد العسكرية.

يشار الى أن شرطة إسرائيل اعلنت صباح امس عن اعتقال ستة مشتبهين بالتورط بسرقة الذخيرة من معسكر “صنوبر” في هضبة الجولان، وعرض عدد من المشتبهين أمام المحكمة التي استجابت لطلب الشرطة وقامت بتمديد اعتقالهم حتى يوم غد الثلاثاء .

وكان قد تم اكتشاف السرقة ليلة الجمعة / السبت، حيث اتضح خلال عملية جرد أن هناك نقصا لـ73 الف رصاصة من طراز 5.56، اضافة الى سرقة قنابل شديدة الانفجار.