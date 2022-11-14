أهلاً ببشائر الخير.. أمطار متفرقة وغزيرة أحيانًا في مختلف مناطق المملكة، بدءاً من اليوم الاثنين حتى الخميس

تبقى المملكة اليوم الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

كما تحذر من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتستمر الفرصة لسقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في شرق وجنوب شرق المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة، وتتهيأ الفرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 26 – 11، وفي مناطق السهول 24 – 11، وفي الأغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.

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