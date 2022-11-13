وزارة الإدارة المحلية: تخفيض نسبة العمالة الوافدة بجميع البلديات

صرح أمين عام وزارة الإدارة المحلية، المهندس حسين مهيدات، إن العمل يجري لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في جميع بلديات المملكة.

وكشف مهيدات، في تصريحات له اليوم الأحد، أن تخفيض نسبة العمالة الوافدة في جميع بلديات سيصبح صفراً بالمائة مع بداية العام 2025 واستبدالها بعمالة محلية، وفق إذاعة الأمن العام.

وقبل أيام، صرح وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أنه لن يتم تجديد عقود عمال الوطن غير الأردنيين بهدف توفير فرص عمل للأردنيين، ولكنه استدرك قائلا بأنه لن يتم تحويل عامل الوطن للمقطوع إلا إذا كان يعمل في الميدان، هذا إلى جانب طلبه من رؤساء البلديات عدم السماح لعمال الوطن بالعمل في الوظائف الأخرى في البلدية، إذ يجب أن يكون مركز عملهم في الميدان.