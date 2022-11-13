ترامب يصاهر العرب.. زفاف ابنته “تيفاني” على رجل اعمال لبناني

بعد قرابة عامين من خطوبتها، زف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء امس السبت، ابنته “تيفاني” على رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مايكل بولس.

وتيفاني، 29 عامًا، هي ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب والممثلة مارلا مابلز، عن زواجهما في الفترة من 1993 إلى 1999، وهي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون ترامب.

وفي حفل زفاف حضره جميع أفراد العائلة في النادي الخاص بهم في ولاية فلوريدا، بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول، تزوجت تيفاني وبولس، 25 عامًا، قبل ثلاثة أيام من إعلان دونالد، بعد غد، ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت مارلا مابلز في تصريحات لمجلة “بيبول”: “نحن نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة المحبوبين، وليس على السياسة”، مضيفة أن العائلة اختارت المكان لأن “هذا كان منزل طفولة تيفاني والمكان الذي جاءت فيه إلى العالم”.

وقال مصدر اجتماعي للصحيفة: “لم تكن تيفاني أبدًا منعزلة عن الناس”، مشيرًا إلى أن “جميع أعضاء عائلة ترامب كانوا حاضرين. هذه مناسبة عائلية سعيدة”.

وقد اختارت تيفاني فستان زفافها الذي صممه لها مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، فيما قالت والدتها مابلز: “إنه حفل زفاف لبناني أمريكي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر”.

وعلى الرغم من أن ترامب كان في حالة مزاجية سيئة بعد هزيمة اتباعه في الانتخابات النصفية، إلا أنه شارك في واجبات أبوية تقليدية، بما في ذلك نزول ابنته في الممر والمشاركة في رقصة الأب وابنته، بحسب مصدر مقرب من العائلة.