اول بنود برنامجها تكثيف الاستيطان.. تكليف نتنياهو اليوم الاحد بتشكيل حكومة هي الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل

المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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جرينتش+2 08:42
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