المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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جرينتش+2 08:40
جراء انتشار أمني كثيف.. الدعوات للتظاهر يوم امس 11/11 تنقلب لما يشبه الاضراب والامتناع عن التجول بشوارع القاهرة
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